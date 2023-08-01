محافظ الشرقية: "حملات مفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع"

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله، مساعد مدير المديرية، وبمشاركة مفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو الآتى:

تحرير محضر رقم 10890 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الحسينية ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بناحية سعود، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سماد يوريا 46 % أزوت خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله والاتجار فيه بالأسواق وتم ضبط 3 أطنان أسمدة خاصة بوزارة الزراعة.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتم تحرير 19 تقريرًا لقيام أصحابها بالبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء المواطن بون الصرف.