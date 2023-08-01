عاجل
200 مليون دولار منحة سعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر البرلمان العربي يحذر من صمت المجتمع الدولي تجاه حرق المصحف
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طالبة تدفع حياتها ثمنًا لغسل الأطباق بترعة الفاروقية بدار السلام

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طالبة تبلغ من العمر 21 سنة تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة توفيت أثناء قيامها بغسل الأطباق على حافة الترعة الفاروقية المجاورة لمنزلها انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول "مريم . ع . ا . س" 21 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء غرق.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "عبدالرازق . ا . س . م" 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بغسل بعض الأطباق على حافة الترعة الفاروقية المجاورة لمنزله انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

مواد متعلقة

إيرادات هيئة الأوقاف تتخطى الـ151 مليون جنيه خلال يوليو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

قومي المرأة بالشرقية: استخراج 820 بطاقة رقم قومي مجانية
الجريدة الورقية