طالبة تدفع حياتها ثمنًا لغسل الأطباق بترعة الفاروقية بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طالبة تبلغ من العمر 21 سنة تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة توفيت أثناء قيامها بغسل الأطباق على حافة الترعة الفاروقية المجاورة لمنزلها انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول "مريم . ع . ا . س" 21 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء غرق.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "عبدالرازق . ا . س . م" 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بغسل بعض الأطباق على حافة الترعة الفاروقية المجاورة لمنزله انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.