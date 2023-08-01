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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لو تم استبعادك.. كيف تقدم تظلمًا لعودة معاش تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يتعرض بعض المواطنين إلى توقف صرف معاش تكافل وكرامة، بشكل مفاجئ، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن آلية تعيد لهم مرة أخرى صرف المعاش، وهو ما يتطلب العديد من الخطوات لتقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.

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مساعدات فورية ومعاشات تكافل وكرامة ووحدات سكنية للأهالي بالشرقية

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الكليات المتاحة لطلاب تكافل وكرامة في منحة جامعتي القاهرة وعين شمس

وزارة التضامن الاجتماعى

ويكون تقديم التظلمات عبر وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أتاحت الوزارة أيضًا عقب تقديم التظلمات الاستعلام عنها طلبات عبر الاتصال بالخط الساخن 19680، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2023

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي 

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش.

النقر على كلمة استعلام.

- تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم

- يجب النقر على زر تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم.

 - تقوم الوزارة بالرد على الشكوى إلكترونيًا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

برنامج تكافل وكرامة

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أنه يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023 للمستحقين، اعتبارًا من يوم 15 المقبل، من الأماكن كافة المخصصة للصرف، وهو الموعد المحدد لصرف المعاش كل شهر.

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