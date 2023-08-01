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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الغرفة التجارية بأسيوط: تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الكهرباء لتنفيذ قرار تخفيف الأحمال

المحاسب عمرو أبو
المحاسب عمرو أبو العيون ، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأ

قرر المحاسب عمرو أبو العيون ، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط، بتشكيل غرفة عمليات بالغرفة التجارية باسيوط، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف الاحمال، للتواصل والتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء علي مستوي المحافظة وذلك لاعداد خريطة توضيحية وزمنيية توضح اكثر الاماكن التجارية بكل مركز وحي داخل محافظة اسيوط للتحاور والنقاش فيها للتوصل الي البعد عن تخفيف وانقطاع التيار الكهربائبي بهذه المناطق اوقات الذروة .

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وأضاف أبو العيون فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية، أنه سيتم تخفيفها في الاوقات الغير مزدحمة علي سبيل المثال من 7 صباحا حتي العاشرة ومن الساعه 3 عصرا حتي السادسة مساء، وتم تشكيل اللجنة من الاستاذ محمود ثابت امين عام الغرفة التجارية باسيوط والاستاذ احمد عمار مسؤول مركز معلومات الغرفة التجارية والاستاذ احمد سامي الشؤن القانونية للتواصل  والتنسيق مع شركات الكهرباء لتنفيذ  القرار.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

يذكر أنه كان قد أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى محافظة أسيوط، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. 

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

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