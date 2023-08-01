النيابة تُصرح بدفن جثة شاب توفي على يد والده بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية، التصريح بدفن جثة شاب توفي رميًا بالرصاص على يد والده، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

كان تمكن رجال مباحث المعادي، من القبض على رجل أعمال تخلص من نجله بعدة طلقات من سلاح ناري بمنطقة المعادي، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لقسم شرطة المعادي، مفاده وفاة شاب يدعي "محمد.ر.غ"، بسلاح ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المتوفي مصاب بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفى ووالده، وتطور الأمر، وقام الأخير بإطلاق النار على نجله وتوفي في الحال.

وتحفظت قوات الأمن على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وجار التحقيق معه حول ملابسات الحادث.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أزهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.