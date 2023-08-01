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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

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وتوقعت الأرصاد الجوية أن تستمر نسبة الرطوبة في الأجواء بالارتفاع في معظم أنحاء الجمهورية، مما يجعل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يزداد، ونشاط رياح ببعض المناطق

وأوضحت الهيئة أن الأجواء خلال فترة الليل ستكون مائلة للحرارة رطبة، مع نشاط للرياح نسبي على السواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

فيما أشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجيًا خلال شهر سبتمبر، لكنه سيستمر حتى نهاية أغسطس، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مصر، بسبب الكتل الهوائية التي تصاحبه وتحملها لكمية كبيرة من بخار الماء التي تزيد نسبة الرطوبة في الجو مما يجعل الأجواء أكثر حرارة.

 

وتنشر "بوابة الوفد" في التقرير التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 36، الصغرى 25

 

العاصمة الإدارية العظمى 36 الصغرى 25

 

6 أكتوبر العظمى 37 الصغرى 24

 

بنهــــا العظمى 36 الصغرى 25

 

دمنهور العظمى 35 الصغرى 25

 

وادى النطرون العظمى 36 الصغرى 24

 

كفر الشيخ العظمى 35 الصغرى 24

 

المنصورة العظمى 36 الصغرى 25

 

الزقازيق العظمى 36 الصغرى 25

 

شبين الكوم العظمى 36 الصغرى 25

 

طنطا العظمى 35 الصغرى 23

 

دمياط العظمى 32 الصغرى 23

 

بورسعيد العظمى 33 الصغرى 23

 

الإسماعيلية العظمى 37 الصغرى 25

 

السويس العظمى 36 الصغرى 25

 

العريش العظمى 32 الصغرى 24

 

رفح العظمى 32 الصغرى 24

 

رأس سدر العظمى 37 الصغرى 25

 

نخل العظمى 35 الصغرى 21

 

كاترينا العظمى 33 الصغرى 18

 

الطور العظمى 36 الصغرى 25

 

طابا العظمى 36 الصغرى 25

 

شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 29

 

الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 23

 

العلمين الجديدة العظمى 33 الصغرى 23

 

مطروح العظمى 31الصغرى 22

 

السلوم العظمى 34 الصغرى 23

 

سيوة العظمى 37 الصغرى 22

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