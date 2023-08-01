قومي المرأة بالشرقية: استخراج 820 بطاقة رقم قومي مجانية

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركز الحسينية.

وأكدت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنه تم استخراج 820 بطاقة رقم قومى بالمجان للسيدات والفتيات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية خلال شهر يوليو، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، من أجل استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى محافظة الشرقية.

يأتي ذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة على مساعدة السيدات والفتيات فى إثبات وجودهن وما يترتب علي ذلك من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

أعربت العديد من السيدات المستفيدات من خدمة استخراج بطاقات الرقم القومى المجانية، عن خالص تقديرهن لجهود فرع المجلس القومى للمرأة وحرصه على الوصول لهن بالقرى والنجوع لإصدار بطاقات الرقم القومى.