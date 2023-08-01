أمرت جهات التحقيق ،بالتحقيق في واقعة تناول طالبة ثانوية عامة بكفر شكر مبيدًا حشريًّا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي،وكشفت التحقيقات أن الطالبة حزنت على مجموعها الذي بلغ 61% ورأت أنه غير مرضٍ لمجهودها وتفوقها فقررت التخلص من حياتها بتناول مبيد حشري.

حصلت علي 61% في الثانوية..العناية الإلهية تنقذ طالبة تناولت مبيد حشري بالقليوبية

وأوضحت التحقيقات أن العناية الإلهية أنقذت الطالبة بعد تقديم الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى بنها الجامعي، فيما استقرت حالتها بعد تقديم الإسعافات اللازمة لها بقسم السموم بالمستشفى.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا بورود بلاغ من مأمور كفر شكر بنقل طالبة إلى مستشفى بنها الجامعي إثر تناولها مبيد حشري.

وتبين من التحقيقات الأولية أنها طالبة ثانوية عامة تدعى "م. ف" وتناولت مبيدًا حشريًّا بعد ظهور النتيجة حيث حصلت على 61%، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل ،تناولت طالبة بالثانوية العامة " حبة الغلة " مما أدى إلى مصرعها في الحال، بعد نقلها لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ بمصرع طالبة، انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ وتبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها لمحاولة إسعافها إلى مستشفى بنها الجامعي مما إدى إلى مصرعها في الحال.

أوضحت المعاينة الأولية أن الطالبة تدعى "ح. ا. ك " وهي طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة رسبت في إحدى المواد الدراسية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.