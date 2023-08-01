محافظ جنوب سيناء يقوم بالتسويق لمعالم شرم الشيخ السياحية

بيه للدعوة الكريمة من رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صباح اليوم في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والاثار والمنعقد في الفترة من 31/7 الى 1/8/2023 في مدينه صلاله العمانية.



وذلك من اجل الترويج السياحي والاستثماري لمدن جنوب سيناء والتسويق السياحي لمعالم مدينه شرم الشيخ .



كما شارك في اللقاء عالم الاثار المصري ووزير السياحة الاسبق الدكتور زاهي حواس ونخبه من رجال الإعلام والسياحة والاستثمار في الوطن العربي ..