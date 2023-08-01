المنيا تناقش الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024

ناقش اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024، وأهم المشروعات المدرجة ضمن الخطة ، وفقاً للمعايير والضوابط والجدول الزمنى المحدد، وتم عرض اعتماد كل مركز على حدة من وزارة التخطيط ، وفقا للمقترحات المقدمة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ خطة الرصف بالشوارع الهامة والطرق التي تخدم أكبر قدر من المواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء دوري بحضور أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، والجهات المعنية لبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين بالقرى، خاصة التى تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ، ووضع آليات مناسبة لإيجاد حلول عاجلة ، وتلافي أسباب الشكوى ، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة، وفي سياق آخر.

وقدم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية ، وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على المحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية، مؤكداً على توافر السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والأسواق بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، وجاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.