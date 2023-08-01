مصطفى عسل: إتحاد الإسكواش ليس له دور في تطوير اللعبة

انتقد مصطفى عسل، نجم الاسكواش، الاتحاد المصري للاسكواش، مشددا على أنه لم يدعمه بالشكل الأمثل.



قال مصطفى عسل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بتمثيل مروان الشوربجي لإنجلترا، عكس محمد شقيقه"

وأضاف: "قرار مروان الشوربجي قد يسبب لنا خللا في منظومة الاسكواش المصرية"

وواصل: "اتحاد الاسكواش لم يستطع حل مشاكل إيقافي الغير مبررة، ووزير الرياضة لم يبخل بأي جهد لدعمي"

وتابع: "لم يحدثني أي شخص من الاتحاد المصري للاسكواش بعد بطولاتي وإنجازاتي لقول كلمة مبروك حتى"

واختتم: "أين دور الاتحاد المصري للاسكواش؟ لم يكن له دورا في تطوير اللعبة"