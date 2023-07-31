الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لميس الحديدي للشامتين في وفاة ابن حسن يوسف: سترد إليكم

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، شماتة عناصر الجماعة الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي والمتطرفين، من وفاة "عبد الله" نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة شمس البارودي.

وتابعت خلال تقديم برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه على شاشة ON: "تلتحفون بالدين رغم أن ديننا رحمة وإسلامنا رحمة"، مردفة: “الشماتة سترد إليكم في يوم ما، فهي كالساقية الدوارة”.

txt

أحمد موسى يفتح النار على وجدي العربي: الإسلام بريء منه (فيديو)

txt

إنجي أنور تهاجم وجدي العربي بسبب ابن حسن يوسف.. كلامه كله شماتة (فيديو)


وأكملت "ارحمونا من الشماتة واتبعوا بعضا من أخلاق الإسلام الذي تدعون أنه دينكم وهو من أفعالكم بريء كل كده عشان الفنان حسن يوسف كان فرحان وقت رحيل الإخوان والمصريين كلهم كانوا فرحانين".

وأثار الإخواني الهارب وجدي العربي موجة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهر الشماتة في وفاة ابن الفنان حسن يوسف غرقًا خلال السباحة في اسلاحل الشمالي 

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن واقعة غرق ابن حسن يوسف.. يوم كامل في البحر

ألفت العربي تتبرأ من شقيقها الهارب وجدي العربي .. شامت فى وفاة ابن حسن يوسف

الحالة الصحية لـ حسن يوسف وشمس البارودي بعد دفن ابنهما.. فيديو

لحظات أليمة بين حسن يوسف وجثمان ابنه (صور)

جنازة عبدالله حسن يوسف| وصول الجثمان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

"القاسية قلوبهم".. وجدي العربي يشمت في وفاة نجل حسن يوسف
الجريدة الورقية