لميس الحديدي للشامتين في وفاة ابن حسن يوسف: سترد إليكم

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، شماتة عناصر الجماعة الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي والمتطرفين، من وفاة "عبد الله" نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة شمس البارودي.

وتابعت خلال تقديم برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه على شاشة ON: "تلتحفون بالدين رغم أن ديننا رحمة وإسلامنا رحمة"، مردفة: “الشماتة سترد إليكم في يوم ما، فهي كالساقية الدوارة”.



وأكملت "ارحمونا من الشماتة واتبعوا بعضا من أخلاق الإسلام الذي تدعون أنه دينكم وهو من أفعالكم بريء كل كده عشان الفنان حسن يوسف كان فرحان وقت رحيل الإخوان والمصريين كلهم كانوا فرحانين".

وأثار الإخواني الهارب وجدي العربي موجة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهر الشماتة في وفاة ابن الفنان حسن يوسف غرقًا خلال السباحة في اسلاحل الشمالي