أمير عزمي: أوسوريو دفع بتشكيل خاطئ في مواجهة الشباب

أكد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق ظهر بمستوى جيد أمام الشباب السعودي وتحديدًا في الشوط الثاني من المباراة.

وتابع عزمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الشباب السعودي من أفضل الفرق دفاعيًا، والزمالك تأثر بعدم وجود شراسة هجومية".

وأضاف أمير عزمي: "أوسوريو أخطأ في تعديل تشكيله ضد الشباب السعودي عكس مباراة اتحاد المنستيري التونسي، وكان عليه خوض المباراة بنفس تشكيل المباراة الأولى".

وقال نجم الزمالك السابق: "مباراة النصر أصبحت تحديد مصير، والفريق يحتاج إلى 5 صفقات على الأقل".

واختتم أمير عزمي: "الحكم ساعد في تحجيم لاعبي الزمالك، ولا يملك شخصية والمباراة كانت كبيرة عليه، ومباراة النصر لا تقبل القسمة على الفريقين، والزمالك لديه الخبرات للخروج بأمان من المباراة".

