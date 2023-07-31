استخباراتي أمريكي سابق: هجوم القوات الأوكرانية "يحتضر"

أعلن المستشار السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، "جيم ريكاردس"، أن المُعدات العسكرية الأمريكية احترقت في ساحة المعركة في أوكرانيا، ولم تُساعد كييف في تحقيق أهداف الهجوم المُضاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال ريكاردز: "السلاح العجيب لم ينجح. رأيت مؤخرا دبابة "ليوبارد-2" الألمانية محترقة. الروس يدمرونها. أما بالنسبة لمنظومة الصواريخ الأمريكية HIMARS، فقد اكتشف الروس كيفية إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بهم. وبدونه، تطير المقذوفة في الاتجاه الخاطئ ولا تسبب أي ضرر. لذلك، يتم إسقاطها أيضا، وسيحدث نفس الشيء مع "إف-16". وقد ينتهي النزاع في وقت أقرب. لهذا السبب يطلب زيلينسكي الذخيرة".

واعتبر أن الولايات المتحدة منهكة من العمليات العسكرية وليست روسيا.

هجوم كييف المُضاد

وأكد ريكاردز أن هجوم كييف المضاد "يحتضر"، وأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.

من ناحية أخرى، صرح مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بأن كييف ستبدأ مناقشة الضمانات الأمنية الثنائية مع واشنطن الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عضوية الناتو تعتبر الضمان الأكثر موثوقية.

وكتب يرماك على قناته في "تيليغرام": "هذه الضمانات ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية الناتو، وهو الضمان الأكثر موثوقية للأمن".

وبحسب يرماك، يدور الحديث عن الدعم الدفاعي والمالي، وكذلك العقوبات ضد روسيا.

وفي اليوم الأخير من قمة "الناتو" في فيلنيوس، نشرت دول مجموعة السبع إعلانا لدعم أوكرانيا، ينص على إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن الدعم العسكري للبلاد، وكذلك خطط في حالة نشوب نزاع جديد مع روسيا.

ومع ذلك، فإن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على أطر زمنية محددة للتنفيذ. ولا تحتوي الوثيقة على أي توقيت فيما يتعلق بقبول أوكرانيا في الحلف، وأعربت كييف عن أملها في أن تنجح "الضمانات الأمنية" قبل قمة "الناتو" في واشنطن عام 2024.