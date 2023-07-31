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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يتعاقد مع فابينيو

فابينيو
فابينيو

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة ثلاثة مواسم.

ونشر اتحاد جدة عبر حسابه "تويتر"، عبارة "النمور مسموح لها بالعبور" مع فيديو للاعب فابينيو.

بدأ فابينيو البالغ من العمر "29 عاما" في البرازيل ثم انضم إلى ريو آفي البرتغالي وريال مدريد "كاستيا" وموناكو الفرنسي إضافة إلى ليفربول الذي خاض معه 219 مباراة، شهدت تحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية إلى جانب السوبر الأوروبي والسوبر الإنجليزي مع كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

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