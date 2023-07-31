موعد غلق باب الترشح لجائزة دبي للإبداع الرياضي

ارتفعت درجة حرارة الترشح للدورة الثانية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

والتي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

و لم يتبق سوي 31 يوما على غلق باب الترشح للدورة الثانية عشرة منتصف ليل 31 أغسطس الجاري تواصل الأمانة العامة للجائزة الأكبر في المجال الرياضي استلام ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة:mbrawards.ae الذي يتيح للرياضيين الأفراد والمؤسسات تقديم ملف الترشح وتحميل المستندات المطلوبة بطريقة الكترونية ودون الاجة الى المستندات والوثائق الورقية مما جعل عملية الترشح أكثر سهولا وسرعة وفق آليات الترشح وخطوات التسجيل الواضحة.

وتلقت الجائزة العديد من ملفات الترشح خلال شهور يوليو الماضي سيما بعد ختام النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي استضافتها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الماضي بمشاركة عربية واسعة، والتي شهدت تألق الرياضيين العرب من الجنسين ومن أصحاب الهمم وتقديمهم مستويات فنية كبيرة واحراز ميداليات التفوق والترشح للفوز بالجائزة، أما النجوم الرياضيين العرب في ألعاب القوى الذين من المنتظر تألقهم في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري فسيكون بإمكانهم الترشح أيضا في الأيام الأربعة المتبقية بين موعد ختام البطولة وموعد غلق باب الترشح للدورة الثانية عشرة.

جائزة محمد بن راشد

ويتأهل للترشح للفوز بالجائزة الذين حققوا إنجازات عالمية كبيرة ترتقي الى مستوى الابداع في فئاتهم ورياضاتهم والتي يجب أن تكون قد تحققت خلال الفترة من 16/09/2021 ولغاية 31/08/2023، من الفئات التالية:

• أفضل رياضي (في دولة الإمارات والوطن العربي)

• أفضل رياضي ناشئ (أقل من 18 سنة في دولة الإمارات والوطن العربي)

• أفضل رياضي (من فئة أصحاب الهمم)

• أفضل مدرب (في دولة الإمارات والوطن العربي) .

• أفضل حكم (في دولة الإمارات والوطن العربي) .

• أفضل إداري (في دولة الإمارات والوطن العربي) والتي تضم شخصيات تقود العمل الإداري في الاتحادات والمؤسسات الرياضية ومن بينهم رئيس اتحاد ، مدير اتحاد أو منتخب، مشرف على مبادرة تطويرية، باحث ، مبتكر ، الخ ).

• أفضل فريق (في دولة الإمارات والوطن العربي).

• أفضل مؤسسة رياضية أو ذات علاقة بالرياضة (في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم) لها برامج أو مشاريع او مبادرة ناجحة في المجال الرياضي.

الناشئين العرب

سيتم في الدورة الثانية عشرة للجائزة دعم الرياضيين العرب الناشئين بنفس آلية العمل المعتمدة مع الرياضيين الإماراتيين الناشئين، حيث سيتم ترشيح عدد من الرياضيين والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في نوفمبر 2023 ثم يتم فتح باب التصويت للجمهور على الناشئين العرب كما هو الحال مع الناشئين الإماراتيين وسيتم خلال حفل التكريم في يناير 2024 الإعلان عن الناشئين الفائزين وتكريمهم في الحفل.