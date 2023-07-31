أمريكا تُرحب بإجراء مُفاوضات حول أوكرانيا في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "ماثيو ميللر"، أن واشنطن تُرحب بإجراء مُفاوضات مُتعددة الأطراف حول أوكرانيا في السعودية، وأكد أن المسؤولين الأمريكيين يعتزمون المشاركة فيها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وقال ميلر مُعلقًا على القمة التي من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع في جدة السعودية: "بالطبع نحن ندعم هذه القمة".

حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني

وأشار إلى أن واشنطن تعطي الأولوية لضمان تمثيل كييف في المناسبات التي يتم فيها بحث حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني. وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الإعلان عن قائمة الدول التي ستشارك في الاجتماع القادم.

وأضاف: "فيما يتعلق بما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيشاركون أم لا، فأنا على استعداد للتأكيد بأنهم سيشاركون".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، في شهر أغسطس.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن واشنطن و"الناتو" ارتكبا خطأ فادحا بإشعال حربهما على روسيا، التي تحرق وتسحق الأسلحة الغربية على أرض المعركة في أوكرانيا.

وأكمل: "كانت الحرب ضد روسيا خطأ فادحا من قبل واشنطن وبروكسل، كما فشل الرهان الغربي على مدى فعالية أسلحة الناتو، فدبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" وغيرها من الأسلحة الغربية تحترق في ساحة المعركة".

ولفت إلى تصريح أمين عام حلف الحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الذي قال إن "الناتو" شرع في تدريب قوات كييف منذ عام 2014.

وتابع: "طوال هذا الوقت كان الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وحلف الناتو يضخ نظام كييف الإجرامي بالأسلحة، ويعد المرتزقة والمسلحين ويقدم لهم التدريب اللازم، وروج لما يعرف بـ "الروسوفوبيا" بكامل قدراته."