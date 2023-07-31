سعد سمير: المنتخب الأولمبي حقق إنجازاً ويجب أن يحصل على حقه

يرى سعد سمير للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والعائد من فترة إعارة لصفوف فيوتشر ان جيل المنتخب الاولمبي الحالي لابد ان يحصل على حقه كاملا.

وقال سمير لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام:افضل عدم استدعاء اي لاعب جديد للمنتخب الاولمبي، لابد ان يحصلوا على حقهم بعد الانجاز الذي حققوه.

وعن فرص محمد صلاح مع المنتخب الاولمبي قال: صلاح خارج التقييم ، في مكانة مختلفة، واذا كان وقته يسمح بالتواجد مع الاولمبي سيكون إضافة قوية بكل تأكيد.