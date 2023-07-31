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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سعد سمير: المنتخب الأولمبي حقق إنجازاً ويجب أن يحصل على حقه

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يرى سعد سمير للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والعائد من فترة إعارة لصفوف فيوتشر ان جيل المنتخب الاولمبي الحالي لابد ان يحصل على حقه كاملا.

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سعد سمير يكشف حقيقة عودته للنادي الاهلي

وقال سمير لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام:افضل عدم استدعاء اي لاعب جديد للمنتخب الاولمبي، لابد ان يحصلوا على حقهم بعد الانجاز الذي حققوه.

وعن فرص محمد صلاح مع المنتخب الاولمبي قال: صلاح خارج التقييم ، في مكانة مختلفة، واذا كان وقته يسمح بالتواجد مع الاولمبي سيكون إضافة قوية بكل تأكيد.

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