سعد سمير يكشف حقيقة عودته للنادي الاهلي

أكد سعد سمير لاعب الأهلي العائد للفريق بعد انتهاء فترة اعارته لفريق فيوتشر انه مستمر في الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال سعد سمير لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: انتهت اعارتي لنادي فيوتشر، تجربة مفيدة سعدت بها. واردف: النادي الاهلي ترك لي الخيار اذا اردت ان استمر في الملاعب سوف يساعدني الاحمر في اختيار خطوتي الجديدة.

وتابع: اما اذا قررت أن انهي مشواري فسوف يكون لي دور داخل الاهلي.

وأوضح: قررت ان استمر في الملاعب وساخرج للخطوة المقبلة عن طريق الاهلي.

وعن امكانية عودته لصفوف النادي الاهلي اكد سمير ان الجهاز الفني له رؤية وهو يحترمها.



