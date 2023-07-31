تعليق أحمد موسى على هزيمة الزمالك من الشباب السعودي بالبطولة العربية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأهلي رفض المشاركة في البطولة العربية لأنه كان لديه ارتباطات كثيرة مهمة، لافتا إلى أن المشاركة كانت صعبة للأهلي بعد المباريات التي خاضها طول الموسم.، إن الأهلي رفض المشاركة في البطولة العربية لأنه كان لديه ارتباطات كثيرة مهمة، لافتا إلى أن المشاركة كانت صعبة للأهلي بعد المباريات التي خاضها طول الموسم.

الأهلي سينظم معسكر إعداد في ألمانيا الفترة المقبلة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد" مساء اليوم، الأهلي سينظم معسكر إعداد في ألمانيا الفترة المقبلة"، موضحا أن الأهلي قرر عدم المشاركة في البطولة العربية في دورتها الحالية، نظرا لارتباطه بالعديد من البطولات، كما أنه قرر عقد معسكر تحضيري للموسم الجديد في ألمانيا.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة نادي الزمالك أمام الشباب السعودي بهدف نظيف في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال العرب المقام حاليا في السعودية، قائلا: «الزمالك عمل كل حاجة كان ينقصه التسجيل».

وأضاف أن نتيجة المباراة اليوم تجعل الأنظار تتجه لمباراة الزمالك والنصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالد الخميس المقبل في الجولة الثالثة، ويجب على الزمالك أن يستعد لهذه المباراة، وهذه المباراة تختلف عن أي مباراة لعبها الزمالك في البطولة.

