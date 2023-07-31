تأثير خطير لمرض السكري على القلب| طبيب يوصي بـ3 نصائح تنقذ حياتك

يحذر الأطباء من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب، كما أن مرضى السكري هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب.

تأثير مرض السكري على القلب

ووفقًا لما ذكره موقع healthy food.الطبي، أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة وخاصًة إذا كان المريض يعانى من السكرى فمن المرجح أن يكون مصابًا بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف مقارنة بشخص غير مصاب بالسكري وفي سن أصغر، وكلما طالت فترة الإصابة بالسكري، زادت احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

تأثير مرض السكري على القلب

وبحسب الأطباء، يزيد ارتفاع ضغط الدم من قوة الدم عبر الشرايين وقد يتلف جدران الشرايين، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والسكري إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، كما قد يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في مجرى الدم تكوين لويحات على جدران الشرايين التالفة.

نصائح لإدارة مرض السكري والوقاية من أمراض القلب

وفيما يلي نستعرض أبرز نصائح الأطباء التي قد تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب أو تمنعها من التفاقم، بالإضافة إلى إدارة مرض السكري..

1- اتباع نظام غذائي صحي

عليك تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، وتناول عددًا أقل من الأطعمة المصنعة (مثل رقائق البطاطس والحلويات والوجبات السريعة)، بالإضافة إلى ضرورة شرب المزيد من الماء، والإبتعاد عن المشروبات السكرية.

2- الوزن صحي

إذا كنت تعاني من السمنة، ففقدانك للوزن حتى مقدار بسيط، يعزز فرص خفض الدهون الثلاثية والسكر في الدم.

3- السيطرة على التوتر

يرفع التوتر ضغط الدم فضلًا عن تسببه في القيام بسلوكيات غير صحية، مثل شرب الكثير من الكحول أو الإفراط في تناول الطعام.