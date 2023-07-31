تعليق أوسوريو قبل مباراة الزمالك والنصر

علق المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على المواجهة النتظرة أمام النصر السعودي في البطولة العربية.

وقال أوسوريو بعد الخسارة أمام الشباب " مباراة النصر ستكون قوية وصعبة، والمنافس فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار ودعم مادي كبير، وأتمنى أن يكون التحكيم في هذا اليوم جيد ولا يحدث ما حدث في لقاء اليوم".

وعلق على عصبية سيف الجزيري قائلا:" ليس لدي تعليق علي ماحدث وقد يكون تصرفه بسبب تعامل دفاع الفريق المنافس معه".

وتابع قائلا :" فريقي لعب كرة جماعية، وليس كما يقال أننا نلعب بشكل فردي، وتمكنا من التحكم في مجريات اللقاء ولا يوجد تقصير من أي لاعب، وسنستعد بجدية لمباراة النصر".

وأضاف :" نخوض مباراة كل يومين وبالتالي لابد من إجراء تدوير بين اللاعبين، وعمرو السيسي نجح في إيقاف بانيحا وحصل على بطاقة صفراء وبالتالي اخرجته حتى لا يتعرض للطرد".

فاز فريق الشباب على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يقترب الشباب من التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية بعدما جمع 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا مع النصر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط من فوزه على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.