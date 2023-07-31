حملات تموينية مكثفة بالدلنجات وإيتاي البارود وكفر الدوار

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية ،وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز و

الاسواق ،أسفرت عن ضبط 5000 لتر سولار وبنزين 80 داخل أحد العهد الباطنية الغير مرخصة قبل البيع بالسوق السوداء بالدلنجات

وفي مركز إيتاى البارود تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن .

وبمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز بلدي مدعم تصرف في 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و 13 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 6 مخابز بلديه قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.