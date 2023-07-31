الهلال السعودي يصرف النظر عن مبابي ويحدد بديله

صرف الهلال السعودي النظر عن التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أبدى رغبة في الانتقال للدوري الإسباني وعدم الانضما لدوري "روشن" خلال الموسم الجديد.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد فتحت الباب أمام رحيل مبابي، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

الهلال يحدد بديل مبابي

حدد الهلال بديل مبابي من الدوري الإيطالي، حيث صوب أنظاره نحو المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، من أجل التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوسيمين

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الهلال السعودي يضع 140 مليون يورو أمام نابولي من أجل التعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن راتب المهاجم النيجيري سيتخطي حاجز الـ 50 مليون يورو في الموسم الواحد مع الزعيم.

وكان أوسيمين قد ساهم في قيادة الفريق الجنوبي للتتويج بالدوري الإيطالي، بعدما سجل 31 هدفًا وصنع 5 أهداف أخري في 39 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، ليتوج بجائزة هدف "الكالتشيو".