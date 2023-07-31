"على الواقف" معلق سعودي يستفز جماهير الزمالك

“على الواقف” كلمة للمعلق البحريني عيسي الحربين قالها خلال مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية للأندية، أثارت استياء واستهجان جماهير القلعة البيضاء.

وانهالت انتقادات جماهير القلعة البيضاء على المعلق البحريني على منصة التواصل الاجتماعي “ تويتر”، لسخريته من أداء الزمالك أمام الشباب.

الشباب بسط سيطرته على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة دون عناء حيث ظهر الزمالك غير قادر على محاكاة الخصم وتهديد مرماه، ما دفع المعلق البحريني لوصف أداء لاعبي الشباب بتلك الكلمة التي أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وسجل الشباب ثاني انتصاراته بالبطولة العربية على حساب الزمالك بهدف من ركلة جزاء سجلها إيجر بانيجا قبل نهاية الشوط الأول بعدما احتسب حكم اللقاء خطأ على محمد الغني بسبب لمس الكرة داخل منطقة الجزاء.

معاناة الزمالك

بالنظر إلى نتائج الزمالك فإنه يعاني بشكل جلي في الموسم الحالي على كافة المستويات ولم يتبق سوى بطولتين فقط هما البطولة العربية وكأس مصر، ويحاول مصالحة جماهيره وعدم الخروج بموسم صفري، لكن خسارة الفريق أمام الشباب تنذر بتعقد الأمور لاسيما وأن المباراة الأخيرة الحاسمة ستكون أمام النصر السعودي المدجج بنجوم أوروبا.

يستعد الزمالك لخوض مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية حينما يواجه النصر السعودي.

وتعد مواجهة النصر الأمل الأخير للزمالك لاستمرار في منافسات البطولة العربية، إذ خسارته ستعني خروجه من المسابقة.

وتنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة بالبطولة العربية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الزمالك خلفه في الوصافة بثلاث نقاط من فوزه على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.