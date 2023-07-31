100 % اكتفاء ذاتي من السكر خلال أشهر.. فيديو

قال المهندس حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة السكر، إنه لا توجد مشكلات في أسعار أو توافر منتج السكر في الأسواق.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، على أننا لدينا مخزون يكفي لشهر فبراير المقبل، منوها إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تم طلب تأمين إضافي من خلال التعاقد على 150 ألف طن سكر عن طريق “السلع التموينية”.

وتابع: هناك نوعا من الترشيد الملموس الفترة المقبلة، وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر تبدأ شركة السكر في العمل على منتج القصب والبنجر، لافتا إلى أن مصر استوردت 200 ألف طن سكر من البرازيل بداية العام.

وعلق العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة السكر: “مصر لديها نحو 90% اكتفاء ذاتيا من السكر المصري، وخلال 2024 ستعمل شركة القناة بكامل طاقتها وسنصل لـ100% من الاكتفاء الذاتي”.

وبشأن اختلاف أسعار السكر في السوق، اختتم قائلا: "ارتفاع الأسعار بسبب اختلاف طبيعة السكان والتوزيع الديموجرافي في المناطق، وهناك بعض المواطنين يعتمد على نوعية الكيس المعبأ أيضا".

