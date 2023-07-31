"مائة شبهة حول الإسلام " جديد محمد سيد صالح

يصدر قريبا كتاب مائة شبهة حول الإسلام للداعية محمد سيد صالح، وهو الكتاب الرابع للكاتب، يحتوى على جل الشبهات المثارة حول الإسلام، والرد عليها بمنهجية علمية وفلسفية ومنطقية وكلامية دون خلل أو تهاون ودون شدة أو غلظة.

وعن كتابه الأول لماذا الإسلام وسط الزحام! ، فهو يحتوى على حوار افتراضى لكنه أشبه بحوارات كثيرة حقيقية بين مؤمن وملحد، يثبت الكاتب فيه ما هو مثبت ألا وهو وجود الله سبحانه، بالأدلة العقلية والفطرية والعلمية، ومن ثم يثبت أن للإله دستورا ودينا رضاه للبشرية، وقد نفذت الطبعة الأولى ورقيا، والطبعة الثانية قيد التنقيح والتعديل.

أما الكتاب الثانى للكاتب ورفعنا لك ذكرك فهو يتضمن قصة أصحاب الأخدود وربطها بالأحداث الحالية، ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم، والابتلاءات التى وقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته، والبيئة التى عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال الأمم قبل البعثة، والرسالة التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية، وأسباب الإساءة للإسلام ورسوله والمسلمون، وكيف يحار

محمد سيد صالح

ب الإسلام ورسوله والمسلمون، وكيف نتصدى لتلك الإساءات، وماذا قالوا عن رسول الله.

وعن الكتاب الثالث فهو يحمل عنوان استنشاق دعاوى الاستشراق ، ويتضمن الاستشراق ومفهومه وأسبابه وعوامله ووسائله ودوافعه، والمستشرقين وافتراءتهم على كتاب الله، وإثبات حجية كتاب الله عز وجل بالأدلة الواضحة، والرد على إدعاءاتهم المزعومة حول القرآن.

وقريبا يصدر الكتاب الرابع عن دار الهالة للنشر والتوزيع، أما الكتب الثلاث الأولى فجميعها صدروا عن دار حروف منثورة للنشر والتوزيع، وقد صدر للكاتب إلكترونيا كتاب نساء مصر بين التقليد الغربى وعدل الإسلام أيضا عن دار حروف منثورة .

وللكاتب العديد من المقالات والأبحاث التى نشرت فى مجموعة من الصحف المصرية والعربية والعديد من المواقع الإخبارية، كما قدم عدد من البرامج التليفزيونية على أكثر من قناة، وهو حاصل على ماچستير العقيدة وأصول الدين من الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا.