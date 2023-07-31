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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية.. الشباب يتصدر والزمالك في الوصافة مؤقتًا

الزمالك والشباب
الزمالك والشباب

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة من الشباب السعودي بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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وتعقد موقف الزمالك في الصعود للدور المقبل من البطولة، خاصة وأنه لديه مباراة قوية للغاية أمام النصر السعودي خلال الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، في أول جولات دور المجموعات.

ترتيب المجموعة

يتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الزمالك ثانيًا بثلاث نقاط، والنصر ثالث الترتيب بنقطة واحدة، فيما يتزيل الاتحاد المنستيري المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلعب النصر مباراته أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية، وحال حقق الفوز فإنه سيتقاسم الصدراة مع مواطنه الشباب.

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