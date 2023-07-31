موقف الزمالك بعد الخسارة من الشباب

تعقد موقف الزمالك في البطولة العربية بعد خسارته من الشباب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

الزمالك خسر أمام الشباب بهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم الليبي بعدم لمس محمد عبدالغني الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وسجلها إيجر بانيجا قبل نهاية الشوط الأول.

يمتلك الزمالك ثلاث نقاط في مجموعته من الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة في مستهل مشواره العربي، جعلته في المركز الثاني في جدول الترتيب على الرغم من خسارته أمام الشباب ويحتاج الأبيض إلى الفوز في مباراته الأخيرة أمام النصر دون الدخول في حسابات معقدة، وعلى النقيض فإن خسارته ستعنى خروجه من البطولة العربية.

وتعد مواجهة النصر الأمل الأخير للزمالك لاستمرار في منافسات البطولة العربية، إذ خسارته ستعني خروجه من المسابقة.

وتنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

فاز فريق الشباب على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يقترب الشباب من التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية بعدما جمع 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا مع النصر ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط من فوزه على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.