تسهيلات الأهلي للاشتراك في عضوية النادي.. وأول سبتمبر موعد زيادة الأسعار

قررت إدارة النادي الأهلي اعتماد العديد من التسهيلات للراغبين في الاشتراك بعضويات الأهلي، سواء العضوية العامة بجميع الفروع، أو عضوية فرعي الشيخ زايد، و القاهرة الجديدة "التجمع الخامس".

وبعد وجود هذه التسهيلات ينضم لعائلة الأهلي مع تقسيط قيمة العضوية على عدة سنوات على النحو التالي:

- 25% مقدمًا، وتقسيط الباقي على 6 سنوات.

- 30% مقدمًا، وتقسيط الباقي على 5 سنوات.

- 50% مقدمًا وتقسيط الباقي على 4 سنوات.

الجدير بالذكر أن قيمة اشتراك العضوية بالنسبة لفرعي القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد 285 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للمؤهل العالي.

بينما تبلغ 570 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما قيمة اشتراك العضوية العامة "كل الفروع" 855 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومليون ومائة وأربعون ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

في المقابل تقرر تفعيل قرار زيادة أسعار الاشتراك في العضوية ابتداء من أول سبتمبر المقبل.

بعد ذلك يصبح الاشتراك بأي من فرعي الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة 399 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة، و684 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة.