الشباب يهزم الزمالك ويتصدر مجموعته بالبطولة العربية

فاز فريق الشباب على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

هدف الشباب جاء بتوقيع إيجر بانيجا في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء احتسهبها الحكم الليبي بعد لمس الكرة من جانب محمد عبدالغني مداقع الزمالك.

بهذه النتيجة يقترب الشباب من التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية بعدما جمع 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا مع النصر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط من فوزه على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية بمواجهة تجمع النصر والاتحاد المنسيتيري في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.