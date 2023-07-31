محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة داخل 4 قرى بمركز زفتى

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرى، دمنهور الوحش، سندبسط، ميت الحارون وتفهنا العزب، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق والموقف النموذجين بقرية دمنهور الوحش، كما تفقد، أعمال إنشاء 4 عمارات للإسكان الاجتماعى بقرية ميت الحارون،إلى جانب تفقد إنشاء السوق والموقف النموذجين ونقطة الحماية المدنية بقرية تفهنا العزب.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد السوق والموقف النموذجين بقرية الغريب، كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعى البيطرى، مركز تنمية طب الأسرة، السوق النموذجى، المواقف النموذجى، وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب والحماية المدنية.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.