خرطوم وحروق ..المحكمة تنتقم لطفلة عذبتها زوجة أبيها

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهمة "ش.ا.م"، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامها فى الاتجار بالبشر، واحدث ضربا نشأ عنه عجز بالمجنى عليها " م.ض.م"، كما غرمتها المحكمة بمبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليها والزمتها بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

ترجع تفاصيل القضية رقم 11496 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمة بالتعدى على المجنى عليها، وتعذيبها واستخدامها فى أعمال التسول.

وكشف تقرير الطب الشرعى بالطفلة المجنى عليها، أن الإصابات المشاهدة بها تشير إلى تعرضها لتعذيب متكرر نشأ بناء على المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها مستطيل الانطباع، وبعضها مرن ويجوز حصولها من طوبة أو عصا ومن مثل حرز الخرطوم وان الحروق اللهيبة تنشأ عن ملامسة الجلد لجسم ساخن، ويجوز حصولها من سكين أو معلقة ساخنة

وأوضحت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى قيام المتهمة " ش.ا.م" ربة منزل، باستغلال الطفلة المجنى عليها " م.ض.م"، ابنة زوجها، فى أعمال التسول، مستخدمة فى ذلك أساليب قسرية منها التعدى عليها بالضرب لحملها على طاعتها مستغلة فى ذلك سلطتها عليها كونها زوجة أبيها، وقد تمكنت بذلك من التحصل على منفعة مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة.