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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السفير حمدي لوزا يشدد على أهمية التصدي لجرائم حرق المصحف الشريف

السفير حمدى سند
السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية

ألقى السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم، كلمة مصر أمام الدورة الاستثنائية الثامنة عشر لمجلس وزراء منظمة التعاون الاسلامى بشأن حوادث حرق والاساءة الي نسخ من المصحف، نيابة عن السفير سامح شكري، وزير الخارجية.

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وأعربت مصر في كلمتها عن ادانتها بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرأن الكريم، ودعت منظمة المؤتمر الاسلامى إلي حشد الجهود واتخاذ الخطوات العملية لمجابهة تفشى انتشار ظاهرة الاسلاموفبيا التي  باتت تهدد سلم وأمن المجتمعات.

السفير حمدي لوزا يشدد على أهمية التصدي لجرائم حرق المصحف الشريف  

وأكد السفير حمدى سند لوزا في الكلمة على أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم والانتهاكات ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته نحو تعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والدينى بجميع أشكاله.

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