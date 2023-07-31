مجلس جامعة الأزهر يكرم نائب الوجه البحري وعمداء الكليات لبلوغهم السن القانونية

كرم مجلس جامعة الأزهر اليوم في جلسته الشهرية التي عقدت برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء مجلس الجامعة؛ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري بطنطا؛ لبلوغه السن القانونية، وأشاد جميع الحاضرين بجهوده المشكورة خلال فترة عمله، مؤكدين على أن نائب رئيس الجامعة قام بجهود كبيرة في سبيل رفع راية الجامعة، وحصول عدد 14 كلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى اعتماد عدد ستة برامج أكاديمية، إضافة إلى جهوده في بيت العائلة المصرية.

كما كرم مجلس جامعة الأزهر عمداء الكليات الذين بلغوا السن القانونية، موجهًا لهم كل معاني الشكر والتقدير؛ لجهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بكلياتهم.

التكريم

وقد ضم التكريم كلًّا من: الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات بالقاهرة، والدكتورة ناهد يوسف، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية طب بنين بأسيوط، والدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور أحمد منصور، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والدكتور عادل الطنطاوي، عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة، والدكتور جمال الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بدسوق وتسلمها الدكتور محمد الصفتي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو نبوت، عميد كلية البنات الأزهرية بأسيوط، والدكتور خالد صديق عميد كلية طب الأسنان بنين بأسيوط، والدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.