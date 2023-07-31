حضري برجر المشروم والبصل المكرمل على خطى المطاعم

برجر بالمشروم والبصل المكرمل من أكثر الوصفات المفضلة لدى الجميع وتتفنن المطاعم في صنعه بطريقة شهيه تحظى على إعجاب الجميع ويزداد عليها الطلب، ولذلك نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل على خطى المطاعم وأقل تكلفة.

ساندوتش برجر

طريقة عمل برجر بالمشروم والبصل المكرمل

المقادير

- خبز البرجر : 2 قطعة

- اللحم : 2 قطعة (برغر لحم)

- الفطر : نصف كوب (شرائح)

- البصل : ربع كوب (مكرمل)

- جبن الشيدر : 2 شريحة

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : حسب الحاجة

طريقة التحضير

افتحي خبز البرجر من الجانب وادهنيه بالمايونيز.

ضعي الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن ويوضع لحم البرغر ويقلب على الجانبين حتى يحمر وينضج ثم يرفع.

في نفس المقلاة ضعي المشروم وقلبي حتى يذبل، ثم أضيفي البصل المكرمل ويقلب سوياً.

ضعي البرجر في الساندويش ثم ضعي فوقه الجبنة.

يوزع المشروم والبصل المكرمل فوق الجبنة ويوضع فوقه القطعة الثانية من الخبز.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

يُقدم في طبق التقديم بجانب البطاطس المحمرة.