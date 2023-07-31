غنية بالزنك| طريقة عمل كرات جوز الهند باللوز

يُفضل البعض إضافة جوز الهند على الحلوى، حيث يتميز بنكهه شهيه ومختلفة، كما تحتوي على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، الهام لصحة جسمك، لذا نقدم لك طريقة عمل كرات جوز الهند باللوز اللذيذة.

كرات جوز الهند

طريقة عمل كرات جوز الهند باللوز

المقادير

- جوز الهند : كوب

- حليب مكثف محلى : 90 غم

- لوز : 10 حبات

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة (للتغليف)

طريقة التحضير

ضعي جوز الهند، والحليب المكثف المحلى في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتماسك، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لحوالي 20 دقيقة.

اصنعي كرات متوسطة ومتساوية الحجم من الخليط.

ضعي حبة من اللوز داخل كل كرة.

غمسي الكرات في جوز الهند حتى تتغطى بالكامل.

أعيدي كرات جوز الهند إلى الثلاجة لتبرد وتتماسك، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها باردة.