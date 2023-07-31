ضبط عاطل وراء التخلص من طالب والقاء جثمانه فى الشارع بعين شمس

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف ملابسات العثور علي جثة طالب في أحد الشوارع فى منطقة عين شمس، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل بسبب قيام والد المجنى عليه بسبه، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى عين شمس ، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث تبين أن عاطلا طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة بسبب قيام والده بسبه، وتم القبض عليه و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

