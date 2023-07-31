إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى الإسكندرية

احالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق المتهم " ر.ع.ر" عامل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليه " ا.م.ح" سائق توكتوك.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6382 لسنة 2823 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه لسرقته بمنطقة مقابر أم كبيبة دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام المتهم " ر.ع.ر" عامل، بأن طلب من المجني عليه " أ.م.ح" سائق توكتوك، لتوصيل المجني عليه، إلى أحد أماكن الدائرة، وحال سيره بالطريق بمنطقة مقابر ام كبيبة، قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض قرن غزال، كانت بحوزته الا أن المجني عليه قاومه وحاول الفرار فطعنه بالصدر كي يتمكن من إتمام فعلته، وسرقة المجني عليه واستغاث المجني عليه بأحد الغفر بمنطقة المقابر وتمكن من ضبطه وتسلميه إلى الشرطة، وتحرر محضر، وقرر المتهم بالتحقيقات باستدراج المجني عليه الي منطقة مقابر ام كبيبة، كمكان خال من المارة لسرقة متعلقاته، وتبين من الدليل الفني، أن تقرير الصفة التشريحية لفحص وتشريح المجني عليه، أن إصابته حيوية حديثة وهي جرحان كل منهما طعني نافذ ينشأ عن أداة ذات نصل حاد مثل المطوة وتعزي الوفاة لذلك الجرحان بما أحدثاه من قطع في القلب والكبد، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.