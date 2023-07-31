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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رمضان عبدالمعز يدعو طلاب الثانوية للأخذ بالأسباب.. درست كيمياء وأصبحت شيخًا

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

نصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، طلاب الثانوية العامة، قائلًا: "أنت ذاكرت وتعبت وعملت اللي عليك ولكن لم تحصل على المجموع الذي كنت تريده أو لم تدخل الكلية التي كنت تريدها هذا لأن الله أراد لك الخير حيث قال في كتابه العزيز (وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون)". 

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ولفت الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إلى أن الله سوف يعوض العبد عن كل ما يتمناه ويرزقه من حيث لا يعلم، فكل ما على العبد أن يفعله هو الأخذ بالأسباب والإيمان بالله سبحانه وتعالى.

 وأكمل: “كنت أدرس الفيزياء والكيمياء لمدة أربع سنوات في الكلية ولم أكن أعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعلني داعية إسلامي"، لافتًا إلى أنه أراد أمرًا والله أراد أمرًا آخر وهذا رزق يقسمه الله سبحانه وتعالى.

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