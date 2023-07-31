3000 سائح يصلون مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم اليوم الاثنين ورحلتين من ألمانيا، 3 رحلات من إيطاليا تقل على متنها قرابة 300 سائح، ويأتى ذلك ضمن 135 رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من دولة التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التابعة لشركة مصر للطيران بدءا من أول أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترا فوق مستوى سطح البحر وتعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص فى أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن فى مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التى تنتشر على مساحة 7 آلاف فى واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويشكل البر من وادى الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنا للسياحة العلاجية فى المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلى وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضا للاحتفال بمولده الذى يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة



يستقبل مطار مرسى علم اليوم رحلتين داخليتين و10 رحلات دولية تضم 5 رحلات من التشيك ورحلتين من ألمانيا، 3 رحلات من إيطاليا تقل على متنها قرابة 300 سائح.



وياتى ذلك ضمن 135رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من دولة التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التابعة لشركة مصر للطيران بدءا من اول أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة