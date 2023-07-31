مشادة قوية بين لاعبي الزمالك والشباب

شهدت النصف ساعة الأولى من مواجهة الزمالك أمام الشباب مشادة قوية وعنيفة بين لاعبي الزمالك والشباب السعودي، في المباراة التي تُجري خلال الوقت الحالي، ضمن الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"البطولة العربية.

وقام حكم المباراة بتوجيه البطاقة الصفراء لثلاثي الزمالك سيف الدين الجزيري، وأحمد السيد زيزو، وعمر السيسي، بينما تلقى ثنائي الشباب سعيد الليامي وإيجور بانيجا على الكارت الأصفر.

مشادة الزمالك والشباب

ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى هذه اللحظة، حيث يسيطر الخوف والقلق على لاعبي الفريقين، بالإضافة إلى حرص كل مدرب من تلقي أهداف خلال هذه المباراة.

وكان خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.