إحالة المتهمين بالتخلص من سائق توك توك لسرقته للجنايات

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم االإثنين، المتهمين في واقعة إنهاء حياة سائق توك توك بغرض سرقته في المرج لمحكمة الجنايات.

اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه بغرض السرقة، بعد استخدامهما حيلة للإيقاع بالمجني عليه بأن استقلا التوك توك بحجة توصيلهم لأحد الأماكن في منطقة المرج، وأثناء سيرهما بأحد الشوارع أشهر أحدهما سلاحاً أبيض في وجه المجني عليه لإجباره على التخلي عن مركبته، وعندما حاول المجني عليه مقاومتهم باغته أحد المتهمين بطعنة أودت بحياته على الفور، ثم لاذا بالفرار .

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بعد سرقة التوك التوك الخاصة بالمجني عليه بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين بالواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.