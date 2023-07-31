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الإثنين 31 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس
طقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ وارتفاع درجات الحرارة خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير.

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 تتوقع الأرصاد أن يكون طقس غدٍ الثلاثاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

 أكدت الأرصاد، أن غدًا يشهد ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق.

درجات الحرارة:

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة.

وتكون في مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة.

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