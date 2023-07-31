شروط المشاركة في النسخة الأولى من كأس النخبة

تقررعقد مؤتمر صحفي فى أبوظبي للإعلان عن تفاصيل بطولة السوبر المصري للأبطال (كأس النخبة) كافة، وتحديد الأندية المشاركة بالبطولة العربية.

الأندية المشاركة بالسوبر المصري للأبطال:

1- الأهلي (بطل الدوري).

2- بطل كأس مصر (لم يحدد بعد).

3- سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة).

4- بيراميدز (وصيف الدوري).

- نصف نهائي كأس مصر:

• الزمالك ضد بيراميدز.

• إنبي ضد (الأهلي أمام المصري).

ـ في حالة حصول أي فريق غير "الأهلي أو بيراميدز" علي بطولة الكأس = يشارك.

ـ في حالة كان طرفي النهائي ”أهلي و بيراميدز“ = الأولوية لترتيب الدوري (الزمالك يشارك).

ـ في حالة حصول الأهلي علي لقب الكأس وكان الوصيف فريق آخر غير ”بيراميدز“ = يشارك الوصيف.

ـ في حالة حصول بيراميدز علي لقب الكأس وكان الوصيف فريق آخر غير ”الأهلي“ = يشارك الوصيف.

«المتحدة للرياضة» و«أبوظبي الرياضي» يعتمدان نظامًا جديدًا للبطولة

كأس السوبر المصرى للأبطال سيقام في أبوظبي 4 مواسم متتالية اعتبارًا من هذا العام 2023.

بمشاركة عدد (4) فرق، على النحو الآتي:

- بطل الدورى العام المصرى الممتاز.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

- وصيف الدوري العام المصري الممتاز.

سيتم عقد مؤتمر صحفي في أبوظبي سبتمبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الاتفاق كافة ونظام البطولة وموعد انطلاقها والفرق المشاركة بها.