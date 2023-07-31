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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكليف الدكتور حسان نعمان بالقيام بأعمال رئيس جامعة سوهاج

الدكتور حسان حمد
الدكتور حسان حمد عبد الرحمن نعمان

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بتكليف الدكتور حسان حمد عبدالرحمن نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، قائمًا بعمل رئيس الجامعة، اعتبارًا من 1 أغسطس 2023م، ولحين الانتهاء من إجراءات صدور قرار جمهورى بتعيين رئيس جديد للجامعة.

من جانبه قدم الدكتور حسان النعمانى، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشكر أيضًا لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الثقة الغالية بتكليفه بتسيير أعمال الجامعة خلال هذه الفترة الانتقالية، كما وجَّه رسالة شكر للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة السابق على ما بذله من مجهودات لرفعة شأن الجامعة.

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