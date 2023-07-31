منطقة الفيوم لكرة القدم تعقد اجتماعا لمسئولى الأندية لشرح تعليمات القيد

عقدت منطقة كرة القدم بالفيوم اجتماعا مع مسؤلى الاندية فى المحافظة لشرح تعليمات القيد لموسم 2023 / 2024 بحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن سيد الشوره مدير ادارة الحكام والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين وعمر سيد مسئول التسجيل فى المنطقة .

تم خلال الاجتماع شرح تعليمات القيد بالنسبة للقائمة الاولى والتى ستنتهى يوم 5 اغسطس والقائمة الثانية بالاضافة الى التأكيد على تغيير موعد اغلاق القيد فى الثالثة عصرا فى اليوم الاخير للقيد بدلا من الثانية عشرة مساء .كما تم الاجابة على اسنفسارات مسئولى الاندية بخصوص القيد فى البراعم والناشئين والرسوم المقررة لكل مرحلة سنية .

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم كل من المصور احمد شعبان شامخ "ابو ساجد" والاعلامى عبدالتواب خيرالله لمجهودهم فى التغطية الاعلامية للمباريات الخاصة بالمنطقة

كما تم تكريم احمد فتحى ربيع المسعف بهيئة اسعاف الفيوم لما بذله من مجهود خلال مباريات الموسم السابق وانقاذه احد اللاعبين الذى بلع لسانه خلال احدى مبارايات دورى المنطقة .

محاضرات للحكام الجدد

وكانت المنطقة قد قامت باجراء تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام الجدد فى المحافظة، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات للحكام الجدد، وذلك فى ملعب مركز شباب العدوة بالفيوم ومركز شباب السيليين . وفي سياق متصل قامت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم اليوم باجراء محاضرة فنية وإجراء تدريب عملى للحكام الجدد الذين انضموا لعائلة حكام الفيوم بعد نجاحهم فى اختبارات لجنة الحكام الرئيسية، بحضور محمد طه محمد عضو لجنة حكام الفيوم والمعد البدنى للجنة بمركز شباب العدوة، والكابتن سيد الشورة مدير لجنة حكام الفيوم

والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بالاتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن عمر سيد مقرر لجنة الحكام، والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم وذلك لدعم وتحفيز الحكام فى بداية مشوارهم فى مجال التحكيم متمنين لهم التوفيق خلال مشاركاتهم في كافة المناسبات الرياضية في الفترة المقبلة.

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