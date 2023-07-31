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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شاب يوثق هربه في بث مباشر وكأنه داخل لعبة GTA (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

وثق شاب أمريكي عبر حسابه على تيك توك، لحظة هروبة من رجال الشرطة، وعاش متابعيه المغامرة معه وكأنه جزء من لعبة GTA.

 

هرب شاب أمريكي من الشرطة، ووثق لحظة المطاردة في بث مباشر، عبر حسابه الشخصي، واستمر في بث كل ما يحدث إلى أن تم إلقاء القبض عليه بعد مغامرة شاركها مع متابعيه.

 تداول رواد توتير، مقطعي فيديو يظهر فيه الشاب وهو يهرب بسيارته من الشرطة، ويصور كل ما يحدث لمتابعيه، ثم يترجل محاولًا الفرار من إلقاء القبض عليه، ثم يظهر وهو يسقط على الأرض ويأتي شرطي يتلو عليه حقوقه قبل تقييده.

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