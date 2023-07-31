شاب يوثق هربه في بث مباشر وكأنه داخل لعبة GTA (فيديو)

وثق شاب أمريكي عبر حسابه على تيك توك، لحظة هروبة من رجال الشرطة، وعاش متابعيه المغامرة معه وكأنه جزء من لعبة GTA.

هرب شاب أمريكي من الشرطة، ووثق لحظة المطاردة في بث مباشر، عبر حسابه الشخصي، واستمر في بث كل ما يحدث إلى أن تم إلقاء القبض عليه بعد مغامرة شاركها مع متابعيه.

Police Gundown & Kill A Young Dude During A High Speed Chase On Facebook Live 😳 pic.twitter.com/WemCiy6img — Detect Clips💕 (@detectclips) July 30, 2023

تداول رواد توتير، مقطعي فيديو يظهر فيه الشاب وهو يهرب بسيارته من الشرطة، ويصور كل ما يحدث لمتابعيه، ثم يترجل محاولًا الفرار من إلقاء القبض عليه، ثم يظهر وهو يسقط على الأرض ويأتي شرطي يتلو عليه حقوقه قبل تقييده.