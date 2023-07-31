محافظ القاهرة: الإجراءات الاستباقية للدولة خففت من حدة الأزمة التى تسبب فيها الارتفاع العالمى لدرجة حرارة الأرض

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة بانشاء مشروعات لتوليد الكهرباء خففت من حدة الأزمة التى تسبب فيها الارتفاع العالمى لدرجة حرارة الأرض وهو ما وصفه أمين عام الأمم المتحدة بدخول الأرض مرحلة الغليان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين بالديوان العام للمحافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة حرصًا على مصلحة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق فى المواعيد المحددة واطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها أثناء مواعيد العمل، وفصل كافة الاعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق وأن تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الإستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا .

تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولى الأحياء

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولى الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء، وحظر تركيب الزينات في افتتاح المحلات والأفراح.

شهد الاجتماع اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم . حازم الأشمونى السكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والأحياء .

الجدير بالذكر ان محافظة القاهرة قد أكدت انه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن عزم المحافظة ازالة حدائق بمنطقة روكسى لانشاء جراج جديد ،مشيرة الي أن ما يتم بجراج روكسى هو استئناف لأعمال انشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة ١٧٠٠ سيارة .

واضافت المحاقظة أن أعمال إنشاء جراج روكسى لا تتضمن إزالة أي حدائق أو أشجار، وما يتم هو استئناف الأعمال والذي يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولاحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة .