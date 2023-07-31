رجل في زي كلب.. اشترى قفصًا ويعيش بداخله

“وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”، من الآيات القرآنية التي يوضح فيها تكريم الله للإنسان على باقي المخلوقات الأخرى، وشرَّف الله بني آدَم وكرَّمَهم في خلقِه لهم على أحسَن الهيئاتِ وأكملِها، هذا الآية على عكس هذا الموقف، الذي أنفق فيها شاب أموالًا طائلة من أجل التشبه بالحيوانات، إذ إنه اشترى بدلة تجعله على هيئة كلب.

رجل يتشبه بالكلاب وتفاعل مثير من المواطنين:

أموال طائلة دفعها رجل ياباني من أجل شراء بدلة تجعله كالكلاب، ليخرج إلى الشارع ويرى مدى الأعجاب والترحيب به من قبل المارة، وكلاب الشارع الذي ظنوا أنه حيوان مثلهم.

الرجل الياباني أنفق 22 ألف دولار أمريكي من أجل الحصول على البدلة التي تجعله في هيئة كلب، وفي بداية هذه الرحلة التي خرج فيها هذا الشاب الياباني مرتديًا بدلة كلب ظن أنه سيقابل بالسخرية، وهو على عكس ما حدث من رد فعل إيجابي من قبل المارة ووصل التفاعل الجيد لكلاب الشوارع.

لم تكن هذه الفكرة مقتصرة على شراء بدلة ليظهر على شكل كلب، لكنه أيضًا هذا الشاب الياباني رغب في أن يشتري قفصًا ليعيش بداخله، ليعيش حياة الكلاب بشكل كامل، ولم يكشف هذا الشاب عن شخصيته الحقيقية، خوفًا من أن يقع تحت طاولة القانون وتحقيقات السلطات.

حصدت فيديوهات هذا الشاب الياباني وهو مرتديًا زي كلب عشرات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل.